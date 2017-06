Ainda o “Pesadelo na Cozinha” nas notícias mais lidas online

A notícia sobre o programa de televisão no restaurante Téjá de Santarém, nas Portas-do-Sol, voltou a ser a mais lida, uma semana após a sua publicação no diário online de O MIRANTE num total de mais de 14 mil visualizações nas duas semanas. “Quatro feridos em acidente no IC 10 em Santarém” foi a segunda notícia mais lida tendo obtido mais de cinco mil visualizações no espaço de 24 horas. A terceira notícia mais lida foi “Contabilista da Câmara de Almeirim morre de ataque cardíaco” com quase cinco mil visualizações.