Henrique Leal é o cabeça de lista do BE à Câmara do Entroncamento

O Bloco de Esquerda também já aderiu ao sistema de renovação de candidatos que caracteriza os outros partido e está a tirar os dinossauros do armário. Depois da Ana Cristina Ribeiro em Salvaterra de Magos foi desenterrar, salvo seja, o Henrique Leal, no Entroncamento. O homem, que tal como a Ana Cristina Ribeiro, também já frequentou essa boa escola que é o Partido Comunista. A única diferença entre os dois é que ela foi presidente pelos comunistas e pelos bloquistas e ele nem chegou lá perto, da presidência, claro.

Luís M. Gonçalves Teixa Os partidos políticos estão esgotados. Funcionam em circuito fechado e não conseguem captar militantes novos ou se os captam apenas os querem para andar a colar cartazes ou a preencher lugares não elegíveis nas listas. Não sei porque é que este senhor aceitou ser candidato. O que ele tinha para dar à política já deu e os cidadãos esclarecidos do Entroncamento agradecem-lhe. Não tem mais nada para acrescentar e devia continuar a gozar a sua reforma, aconselhando os seus amigos a arranjarem pessoas que tenham a idade que ele tinha quando se candidatou as primeiras vezes. Na altura ele foi uma lufada de ar fresco na política local. Agora é uma lufada de naftalina. As pessoas inteligentes deviam saber que é preciso dar lugar a outros para haver renovação de ideias, de políticas de maneiras de resolver problemas. Dizem que o mundo mudou muito e depois agem como se não tivesse mudado nada.

Tiago Jordão