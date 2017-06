Mais um alerta sobre os perigos existentes na Avenida dos Forcados em Santarém

Após leitura do artigo, publicado no V/ prestigiado semanário, a páginas 21 (“Sociedade”) da edição de 25 de Maio, sob o título “Passadeira Perigosa em Santarém”, agradeço que me permitam evidenciar este tema relativo à segurança rodoviária na nossa cidade. Sendo um assunto bem caro aos escalabitanos, desejo aproveitar esta oportunidade para, pela terceira vez, solicitar a publicação de novo alerta, reforçando o que foi anteriormente escrito sobre os perigos existentes na circulação viária na Av. Grupo de Forcados Amadores de Santarém. Com efeito, e apesar da ocorrência de vários acidentes nesta artéria, conforme é referido no artigo acima citado, a Câmara Municipal de Santarém e a PSP continuam a fechar os olhos ao estacionamento ilegal e indevido, por vezes em filas de quatro a cinco viaturas, na faixa de circulação na zona frontal aos edifícios onde se situa a Farmácia Pereira.

Rui de Oliveira