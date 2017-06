Vários assaltos no centro histórico de Santarém

As nossas leis deviam ser todas revistas pois da maneira que estão feitas beneficiam os criminosos. Começo a acreditar que o facto dos criminosos serem postos na rua não passa de uma estratégia do Governo para poupar dinheiro e assim condenar os cidadãos de bem a construírem as suas próprias celas para se defenderem de uma minoria que impõe respeito até às autoridades, que estão impotentes devido a impunidade aprovada pelos nossos representantes no poder.

Aimoré Saraiva