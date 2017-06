O MIRANTE no Facebook

Por dentro das inspecções do trabalho nas obras onde impera a insegurança Há muita falta de segurança especialmente nestes pequenos empreiteiros Alberto Nogueira Águas de Santarém garante que não comprou nem vai comprar bilhetes para touradas Se dessem esses cinco mil euros ao empresário com a obrigação de ele colocar os bilhetes mais baratos faziam bem. Luís Ferreira Mendes Ministério Público arquiva participação por morte de jovem no Hospital de Tomar Claro! Estamos num país de doutores perfeitos. Médicos e juízes nunca erram. São a definição autêntica da perfeição Joaquim Teixeira Contabilista da Câmara de Almeirim morre de ataque cardíaco Descanse em paz. Sentimentos a toda a família. Não acontece só aos idosos. A vida de hoje é muito complicada. Não deixem de ir ao médico e aproveitar a família e amigos. Elisabete Proença Dádiva de sangue nas instalações de O MIRANTE A foto que ilustra a notícia, na qual participei, já foi há um tempinho. Nesta curta passagem não quero passar em vão. Célia Mestre Ribeira do Fárrio com casa mortuária É um investimento para os cidadãos. Parabéns e vamos ver se alguém com poder de decisão da Câmara de Santarém lê esta notícia do concelho de Ourém. António Batista Santarém “declara guerra” às beatas de cigarros e pastilhas elásticas Mas se não estou errada também existe lei para aplicar multa a quem não apanhar os dejectos dos seus cães! Mas não é aplicada... os passeios, as nossas portas, os jardins e qualquer espaço da via pública continua e cada vez mais com porcaria por todo o lado. Raras são as pessoas que cumprem com o seu dever. Os pombos são outro problema, principalmente no centro histórico e já a permanecerem nos arredores, os dejectos dos pombos está a acumular-se cada vez mais. Também já se encontra pombos mortos, em decomposição, o que é um problema para a saúde pública. Fernanda Chambel Margarido Batalha Boa medida e agora os dejectos dos pombos? Que uma pessoa quer ver as montras das lojas e nem pode. E os dejectos dos cães que os donos deviam de apanhar e fica na relva dos nossos espaços verdes? Anabela Neves Mudar o comportamento e a educação dos cidadãos não é numa década. Santarém é uma cidade muito pobre e com poucos recursos. José Morgado Faz-me tanta confusão a descontração dos fumadores a mandarem beatas para o chão. Será que fazem o mesmo em casa? David Soares Acidente condiciona trânsito na circular urbana de Santarém Quem licenciou aquele posto de abastecimento deveria ser louco, pois numa circular deste tipo, onde se circula a velocidade considerável, quem sai da bomba não tem faixa de aceleração para poder entrar em segurança. Quem é que nunca lá apanhou um susto, com a entrada dum carro pesado, por exemplo? Acresce o facto de se estar ainda junto à saída para a Portela e Zona Industrial. Luís Manuel Carreira Silva EDP e REN na Companhia das Lezírias em acção de registo de cegonhas A natureza é “perfeita” e pelo que se pode ver as cegonhas até aproveitaram as antenas para dar mais segurança aos novos ninhos. Da minha parte disponibilizo local para eventual colocação de postes para ninhos... Só preciso que os “defensores” das cegonhas me forneçam os ditos. Ricardo Freitas Domingos Criança de Santarém com leucemia rara já fez transplante de medula óssea Que a ciência seja evoluída o bastante para curar esta criança! Bem-haja os médicos que para isso contribuem! Desejo que recuperes totalmente e sejas muito feliz, Maria, na companhia da família! Helena Silva Martins Graças a Deus e que a criança não faça rejeição e que seja muito feliz junto dos seus familiares e amigos. Maria Rosário Costa Que a Ciência conjuntamente com a Medicina opere milagres em todas as crianças. Que tenhas uma vida plena de felicidade, Maria. Jorge Santos Alves “A sociedade está mais individualista e isso prejudica o associativismo” Concordo com o presidente mas acrescentava algo. O associativismo está minado pelas cores políticas, se és da nossa cor, és o maior, se não és, és um alvo a abater. Esta é uma realidade mas, no entanto, quem faz isso, nega-o convictamente, apesar de ser a mais pura verdade. Nuno Onça