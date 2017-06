A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, que este ano decorre entre 10 e 18 de Junho no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, mudou de formato e de localização ao longo da sua história mas continua a ter na figura do campino uma das suas imagens de marca, como ilustra esta imagem registada em Junho de 2005. Assim foi e assim continuará a ser, a bem da preservação das tradições ribatejanas e do espírito que deu origem ao evento.