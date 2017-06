79 condutores apanhados em excesso de velocidade na região

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR) apanhou 79 condutores em excesso de velocidade nas estradas da região. As operações de prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária decorreram entre 29 de Maio e 4 de Junho, tendo sido 12 detidos, dos quais oito por condução sob o efeito do álcool e quatro por condução sem habilitação legal.

A GNR detectou 482 infracções sendo que 35 foram por estacionamento indevido, 79 por excesso de velocidade; 31 por excesso de carga; 27 por uso indevido do telemóvel durante a condução; 26 por não utilização de cinto de segurança ou sistema de retenção de crianças.

Dos 79 acidentes registados pela GNR resultaram um ferido grave e 19 feridos ligeiros. Foram apreendidos dois motociclos e elaborados 18 autos de contraordenação por infracções ambientais.