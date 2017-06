Alexandre Horta recandidata-se em Além da Ribeira e Pedreira

Alexandre Horta, actual presidente da Junta da União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, no concelho de Tomar, vai apresentar no sábado, 10 de Junho, pelas 17h30, a sua recandidatura. A sessão vai decorrer na sede da Associação Cultural e Recreativa da Póvoa. O candidato tem 44 anos e ocupa o cargo de presidente da junta desde 2013. Em termos profissionais, é responsável do departamento de aprovisionamentos na Prado Karton – Companhia de Cartão, S.A.