Caminhada solidária dos Bombeiros do Entroncamento

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento leva a efeito no dia 10 de Junho, a partir das 09h30, uma caminhada solidária a favor dos bombeiros. Antes da caminhada é inaugurada a Rotunda do Bombeiro. As informações constam de uma nota enviada à imprensa na segunda-feira, que também menciona a tomada de posse do comandante Rodrigo Bertelo, (já em funções desde 11 de Maio como noticiado por O MIRANTE), do 2º comandante, João Pitacas e do adjunto de comando Francisco Barbosa, às 12h30.