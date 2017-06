Fazendas de Almeirim tem duas novas obras que custaram 300 mil euros

Inauguradas obras de requalificação do bairro Amcofa e sede do Fazendense

A Câmara de Almeirim inaugurou no sábado, 3 de Junho, duas obras na freguesia de Fazendas de Almeirim, num investimento de cerca de 300 mil euros. O presidente da câmara, Pedro Ribeiro, e o vogal executivo do Alentejo 2020, Filipe Palma, cortaram a fita do arranjo do largo do bairro social Amcofa, que esperava por uma requalificação há mais de 30 anos. A segunda inauguração foi a nova sede da Associação Desportiva Fazendense, junto ao campo de futebol.

Na inauguração do largo do bairro Amcofa, dotado de árvores, um ringue, bancos e mesas, o presidente da autarquia pediu para que as pessoas estimem o espaço e que usufruam dele como se fosse um jardim das suas casas. Na sede do Fazendense, o autarca destacou que esta obra foi uma promessa cumprida, uma vez que o clube tinha dado à câmara o espaço onde está o centro cultural da freguesia.

Sobre o bairro, o autarca sublinhou que várias vezes foram solicitadas obras no local e, olhando para o espaço, referiu: “Quem aqui mora há mais de 30 anos sabe bem o que aqui não estava”. Realçando que este é um novo espaço agradável e funcional, Pedro Ribeiro, dirigindo-se aos moradores, pediu para que “se sintam bem, usufruam do espaço e que este possa aqui estar por muitos anos”. Filipe Palma realçou que este arranjo “simboliza bem a visão do Pedro Ribeiro. Nos anos que acabámos de atravessar foram os municípios que mantiveram a esperança nas pessoas”. Acrescentou que “não é com palavras que se faz a coesão social mas sim com acções práticas”.

Para o presidente do Fazendense, António Botas Moreira, a inauguração da nova sede simboliza “um dia grande para o clube”, acrescentando que “hoje temos uma obra digna”. O dirigente desportivo anunciou ainda que em Agosto ou Setembro o clube vai passar a dispor de outro campo de futebol, realçando que o Fazendense é dos clubes com melhores condições para a prática do futebol, com sete balneários, só para dar um exemplo.