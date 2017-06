Filipa Rodrigues lidera lista da CDU à Câmara de Torres Novas

Filipa Rodrigues vai ser a cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Torres Novas, enquanto Nuno Guedelha vai liderar a lista à Assembleia Municipal de Torres Novas, anunciou a coligação liderada pelo PCP.

Filipa Rodrigues tem 38 anos, é arqueóloga, militante do PCP e no actual mandato tem assumido o cargo de vereadora da CDU no executivo camarário. Nuno Guedelha, 41 anos, também militante do PCP, é vigilante operador de central de alarmes e coordenador de projecto no sector da segurança privada. Realiza ainda trabalhos de Consultadoria em Comunicação e Imagem. É licenciado em Educação e Comunicação Multimédia. Foi durante algum tempo vereador pela CDU no anterior mandato.