Homem em estado grave após desacatos em Benavente

Um homem, de 40 anos, foi encontrado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) prostrado no chão, inconsciente, com ferimentos provocados por uma arma branca em Benavente. Os militares detectaram a situação depois de terem sido alertados para uma desordem num estabelecimento de restauração nessa vila no domingo, 4 de Junho. Na sequência desta ocorrência, a GNR localizou o suspeito, de 53 anos, e identificou-o por ofensas à integridade física com recurso a arma branca, tendo sido constituído arguido. A vítima foi transportada, em estado grave, para o Hospital Vila Franca de Xira.