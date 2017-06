Prisão preventiva para assaltante de idosa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no Entroncamento, um homem, de 27 anos, para cumprimento de mandado de detenção pelo crime de roubo por esticão na via pública a uma septuagenária. Segundo comunicado da PSP, o suspeito já se encontrava referenciado por múltiplos crimes contra a propriedade, tais como roubo em residência e furto em residência. O indivíduo foi presente ao Ministério Público do Entroncamento para primeiro interrogatório tendo-lhe sido decretada a medida de coacção de prisão preventiva.