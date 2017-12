Quem terá mais jeitinho?

A Junta de Freguesia de Monsanto, no concelho de Alcanena, decidiu seguir o exemplo da câmara municipal e passar a atribuir também um Cabaz Bebé Feliz aos recém-nascidos registados como naturais da freguesia, que é acumulável com o que já é atribuído pela câmara municipal. A decisão é de elogiar e os pais de cada bebé podem receber 500 euros da câmara e 250 da Junta em produtos mas a curiosidade do Cavaleiro Andante vai estar centrada na reacção dos bebés. Tendo em conta que eles não choram nem fazem birras quando o Cabaz da Câmara lhes é entregue pela presidente Fernanda Asseiceira, será que o Presidente da Junta de Monsanto, Samuel Frazão, conseguirá a mesma proeza?