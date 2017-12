Adeus...natinhas!!!

O Cavaleiro Andante não duvida da eficácia das autoridades que estejam a tentar apanhar o ladrão ou ladrões que assaltaram a sede do Atlético de Pernes na noite da consoada mas pode desde já anunciar ao desalentado presidente do clube que há pelo menos uma coisa que não vai voltar a aparecer...os pastéis de nata que foram levados do bar. Querem uma aposta?!!!