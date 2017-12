Chamusca Basket renova título de sub18 masculinos

O Chamusca Basket renovou o título de campeão distrital de sub 18 em basquetebol masculino. A fase final decorreu no pavilhão da Chamusca. Em competição estiveram as equipas do Ateneu Artístico Cartaxense, Clube Desportivo Torres Novas/OAB, Rio Maior Basket e o Chamusca Basket Clube. O Chamusca Basket venceu a final frente ao Rio Maior Basket por 59-42. A equipa de Rio Maior garantiu apuramento para a Taça Nacional.