Iniciadas do Colégio de Fátima lidera regional de voleibol

A equipa feminina de iniciados do Colégio Sagrado Coração de Maria, de Fátima, venceu todos os jogos que disputou no torneio inter-regional da Associação de Voleibol de Leiria. Com oito vitórias consecutivas, a formação de Ourém ocupa o primeiro lugar da classificação, numa prova que também conta com formações das Associações de Voleibol de Coimbra e Viseu, e que visa apurar os três representantes que vão disputar o campeonato nacional.