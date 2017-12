Mação em primeiro no final do ano na 1ª Divisão Distrital de Santarém

No final do ano e a duas jornadas de terminar a primeira volta do campeonato distrital da primeira divisão, o Mação ocupa o primeiro lugar, com 26 pontos, mais cinco que o segundo classificado, o União de Tomar. Esta distância pontual pode justificar-se em grande parte, pelo arranque “a todo o gás” da equipa de Mação, treinada por João Vitorino, que somou seis vitórias nos seis primeiros jogos e tem a melhor defesa da prova, com apenas oito golos sofridos (os mesmos que o Fazendense).

União de Tomar e Fazendense têm ambos 21 pontos. A formação de Tomar termina 2017 na melhor fase da temporada: nas últimas seis jornadas venceu quatro vezes e empatou duas. Com 28 golos marcados confirmam o estatuto de melhor ataque da prova. O Fazendense, comandado por Gonçalo Carvalho, é a única equipa sem derrotas e partilha o estatuto de melhor defesa com o Mação. A última derrota da formação de Fazendas de Almeirim foi na época passada, no dia 2 de Abril, por 3-1, na casa do Amiense.

O Ferreira do Zêzere, que após quatro jornadas, em que conquistou apenas um ponto, conseguiu terminar 2017 na quinta posição do campeonato. Quem muito ajudou nesta reabilitação foi Tiago Vieira, que com nove golos apontados, é até ao momento o melhor marcador do campeonato.

No fundo da classificação, União Abrantina, Moçarriense, Riachense e Empregados do Comércio lutam pela manutenção. Das quatro formações, o União Abrantina é a que respira com mais tranquilidade, fruto dos dois pontos de vantagem em relação à linha de descida. Com sete pontos estão o Moçarriense e o Riachense. A actual classificação dos “amarelos” do Moçarriense é compreensível, visto que este emblema subiu este ano para a 1ª divisão e está a sentir algumas dificuldades na adaptação. Por outro lado, surpresa na posição do Riachense, já que estamos a falar do actual vice-campeão da 1.ª divisão da AF de Santarém. No último lugar, o Empregados do Comércio tem apenas uma vitória e é nesta altura, o principal candidato à descida de divisão.