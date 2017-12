Pedro Rebita assume comando técnico do União de Almeirim

Pedro Cunha “Rebita” é o novo treinador do União Futebol Clube de Almeirim. O novo técnico foi apresentado ao final da tarde de quinta-feira, 21 de Dezembro, depois da saída de Gonçalo Silva.

Rebita regressa assim a uma casa que bem conhece e onde já venceu como treinador a final da Taça do Ribatejo em juniores na época 2015/2016. Pedro Rebita tem como treinador adjunto Gonçalo Russo. A nova equipa técnica conta ainda com Rui Garcia como treinador de guarda-redes.