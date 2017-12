Quartos-de-final da Taça do Ribatejo em seniores em Janeiro

As oito equipas seniores ainda em prova na Taça do Ribatejo, incluindo o Mação, detentor do troféu, conheceram terça-feira, dia 26, os respectivos adversários dos quartos- de-final, num sorteio realizado pela Associação de Futebol de Santarém. Os encontros realizados a uma mão estão marcados para dia 28 de janeiro de 2018, às 15h00. Os jogos são os seguintes: Torres Novas - União de Santarém, União de Tomar - Sport Clube Glória, AD Mação - GD Samora Correia e Empregados no Comércio – SC Ferreira Zêzere.