Veteranos do ténis de Almeirim festejam prémios e subida à primeira divisão

A equipa de veteranos +35 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim reuniu-se num restaurante da cidade para, além de conviver, festejar as conquistas do ano de 2017, que foi recheado de conquistas. O destaque vai para o 2º lugar no Campeonato Nacional por Equipas, em Coimbra, tendo com este resultado a equipa de Almeirim assegurado a subida à primeira divisão nacional, pela primeira vez na história do clube.

A par desta conquista colectiva, os tenistas da Associação 20kms de Almeirim, Gonçalo Andrade e Carlos Nunes, sagraram-se ainda vice-campeões nacionais de veteranos +45, sendo também o primeiro título “individual” conquistado pelo clube. No próximo ano, a equipa de veteranos +35 do Ténis Almeirim vai disputar o Campeonato Nacional da 1ª divisão, sendo o clube mais recente neste escalão a marcar presença na divisão de topo.