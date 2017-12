Abriu em Alpiarça a Loja Alpibio-Mercearia Biológica e Produtos Tradicionais

Situada na Praça José Faustino Rodrigues Pinhão, Lt 3, Loja 16, em Alpiarça, abriu ao público no Sábado, 23 de Dezembro, a Loja Alpibio - Mercearia Biológica e Produtos Tradicionais.

O empresário Paulo Jesus considera que aquele é um estabelecimento que faltava em Alpiarça e explica o que fundamenta a sua convicção. “As pessoas preocupam-se cada vez mais com o que comem. A variedade de produtos que vamos ter vão depender também das necessidades dos nossos clientes. Sempre que o cliente procura um produto que não existe na loja tudo farei para o encontrar e fornecer, o mais rapidamente possível”, promete.

Na loja podem ser encontrados produtos de mercearia biológica, tais como fruta variada, legumes, ervas aromáticas e todo o tipo de embalados e ensacados, como açúcar, o muito procurado sal rosa dos Himalaias, farinhas, arroz, granola, bagas goji, curcuma (açafrão da índia), cereais de pequeno almoço, iogurtes, vinhos biológicos, licores, uma diversidade grande de chás biológicos, azeite, leite, sumos, café delta biológico, chocolates, entre outros.

Em relação aos produtos tradicionais é possível encontrar, ginja de Óbidos, licores variados, café delta de embalagem e de cápsulas, chá da marca Tetley, queijos e vinhos regionais, entre outros.

“Tentaremos ter uma variedade de produtos indicados para cada época do ano” diz Paulo Jesus.

“Vamos ter um horário que seja o mais cómodo possível para os nossos clientes. Abrimos às 09h30 e fechamos para almoço às 13h00. De tarde estamos abertos das 15h00 às 20h00 e ao sábado até às 18h30. Fechamos às terças-feiras e aos domingos durante a tarde”, informa. A loja pode ser contactada pelo telefone 243 046 754 e tem presença no Facebook e no Instagram.