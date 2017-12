Almoço convívio de Natal do Centro de Dia e Lar de São Pedro de Tomar

Decorreu no dia 17 de Dezembro o almoço convívio de Natal do Centro de Dia e Lar de São Pedro de Tomar com a presença de duas centenas e meia de pessoas.

O presidente da instituição, António Vicente, destacou o facto de terem sido consolidadas ao longo de 2017 as suas valências, nomeadamente, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Cantinas Sociais e Residência para Idosos.

“A associação tem como principal missão possibilitar a qualidade de vida dos idosos, prestando serviços de saúde, higiene e alimentação aos idosos da freguesia, concelho e concelhos limítrofes. É por essa missão que todos os colaboradores e todos os membros dos órgãos sociais da associação lutam diariamente contra diversas adversidades”, lembrou.

Aquele dirigente agradeceu a todas as funcionárias e funcionários o empenho que sempre têm demonstrado e a atenção que dedicam aos utentes, bem como a disponibilidade para colaborarem em eventos como o almoço de Natal. O agradecimento foi estendido ao médico, enfermeiros e fisioterapeuta e às cozinheiras e auxiliares que confeccionaram e serviram o almoço.

A presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de Tomar, Lurdes Fernandes, enalteceu o trabalho dos dirigentes e trabalhadores da IPSS e realçou a importância de toda a comunidade estar com a mesma e apoiá-la.