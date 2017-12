Crianças do ATL Conquistadores de Almeirim na RTP

No dia 20 de Dezembro, as crianças que frequentam o ATL - Conquistadores de Almeirim deslocaram-se a Lisboa para uma visita de estudo à Rádio Televisão de Portugal (RTP). A visita estava inserida no plano de actividades da pausa lectiva do Natal.

Os Conquistadores tiveram a oportunidade de ver os estúdios de informação e comunicação assistindo assim a directos da rádio e do jornal, bem como os estúdios de programas como “Agora Nós” e “Preço Certo”.

Tiveram ainda a possibilidade de assistir a trabalhos de dobragens de desenhos animados e de visitar o Museu da Rádio e Televisão. Foi um dia muito divertido e diferente das visitas que o ATL realizou, satisfazendo assim a curiosidade de miúdos e graúdos.

O Centro de Estudos e ATL Os Conquistadores tem capacidade para 40 alunos. Acompanha crianças a partir dos 6 anos e tem alunos do 1º, 2º e 3º ciclos. O horário adapta-se às necessidades dos pais. Abre às 07h30 e encerra às 19h30. “Vamos buscar e levar as crianças às várias escolas da cidade. É propriedade de Inês Almeida. Fica situado no nº 70 da Rua das faias e pode ser contactado pelos telefones 917 069 605 e 243 593 034.