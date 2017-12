Fábrica da Mitsubishi fecha ano com subida de facturação estimada para 230 milhões de euros

Unidade industrial situada no Tramagal mantém a tendência de crescimento iniciada em 2015.

A fábrica da Mitsubishi Fuso no Tramagal (Abrantes) vai fechar 2017 com um volume de faturação na ordem dos 230 milhões de euros, mantendo a tendência crescente iniciada em 2015, ano em que facturou 130 milhões de euros.

O presidente da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), fábrica com 450 colaboradores, disse que o volume de facturação previsto até final de 2017 é de “cerca de 230 milhões de euros” e que no ano de 2018 a fábrica vai continuar a produzir a Fuso Canter nas suas várias versões, incluindo a Fuso eCanter.

“Em 2018 continuaremos o lançamento da versão eléctrica e projectamos um ano com um nível de actividade global semelhante ao de 2017”, afirmou Jorge Rosa, tendo referido que, este ano, foram 32 os países para onde a fábrica exportou.

“Os principais destinos da produção dos vários modelos da Canter foram Alemanha, Reino Unido, Portugal, Itália, Espanha, Marrocos, Irão, Holanda, Bélgica, Irlanda, Suíça, República Checa, Estados Unidos, França, Israel, Polónia e Turquia”, precisou.

A fábrica do Tramagal está a produzir a nova viatura Fuso eCanter para os mercados Europeu e norte-americano, em simultâneo com a viatura comercial Fuso Canter convencional.

A fábrica do Tramagal foi fundada em 1964 como uma sociedade entre o negócio da família Duarte Ferreira e o antigo fabricante de camiões Francês Berliet. Em 1980, a fábrica começou com a montagem de CKD (completely knocked down) para a Mitsubishi Fuso e nos anos que se seguiram montou o comercial ligeiro de mercadorias e outros veículos da Mitsubishi Fuso para o mercado nacional.

Uma década depois foi adquirida pela Mitsubishi Motors Portugal e em 1996, a Mitsubishi Motors Corporation adquiriu a unidade fabril. A fábrica tornou-se parte da Daimler AG em 2003 altura em que este fabricante de automóveis adquiriu a maioria da Mitsubishi Fuso. A fábrica estende-se por cerca de 160.000 metros quadrados, contando no final de 2017 com 450 colaboradores a produzir a Fuso Canter para cerca de 30 países Europeus, Israel, Marrocos e Turquia. Aproximadamente 95% dos veículos são exportados.