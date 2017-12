Gerentes da LZ CarSolutions garantem soluções iguais às que escolheriam para si

Empresa de venda de automóveis tem sede em Abrantes mas chega a todo o país

A LZ CarSolutions, comércio de automóveis, abriu em Abrantes há cerca de nove meses e assenta na experiência profissional de quase cinco anos dos sócios gerentes Luís Filipe Rodrigues Martins e José Rafael Lobato Reis da Silva.

Os dois são amigos de infância e têm um percurso ligado aos automóveis. Luís Filipe tem um curso de Engenharia Mecânica. José Lobato tem como nota curiosa no seu currículo profissional o facto de ter dado formação nos carros de combate M60 do Exército Português.

Os dois têm o gosto pelos automóveis e toda a sua envolvente, sobretudo o atendimento ao cliente, o contacto com fornecedores e também o viajar dentro e fora do País na procura das melhores soluções para o cliente.

“O nosso forte é a venda de automóveis mas também podemos fazer trocas e até compramos viaturas a clientes que desejam apenas vender. Damos garantia do nosso serviço até 24 meses. E fazemos financiamento até 120 meses.

A maioria dos clientes actuais da LZ CarSolutions é da região de Abrantes, Gavião, Ponte de Sôr, Tomar, Entroncamento, Vila de Rei e Mação, mas graças à Internet a empresa vende para todo o País, com grande incidência em Lisboa e Porto, mas também para os Açores e para alguns países estrangeiros onde residem portugueses.

Luís Filipe e José Lobato são apaixonados por automóveis e tentam encontrar para os clientes as melhores soluções, como se estivessem a atender-se a si próprios. Através dessa postura querem ajudar a acabar com muitas desconfianças que ainda há em relação aos vendedores de automóveis.

“No nosso País verificamos que o cliente tem muitas dúvidas em relação aos vendedores automóveis. As pessoas desconfiam muito e vemos também muitas reclamações no pós-venda, por isso a nossa maior preocupação é construir uma relação sólida e diferente com os clientes. Primeiramente, tentando ter as viaturas no melhor estado possível, com manutenções e histórico em dia e em segundo lugar, tentando passar alguns conselhos ao cliente de como ir mantendo a mesma em perfeitas condições, para que ao longo da sua vida útil, as viaturas que nos adquirirem precisem apenas de manutenções e não de reparações.

A LZ CarSolutions fica na Avenida D. João I em Abrantes. Está aberta de Segunda a Sábado das 10h00 às 19h00 mas funciona fora de horas e aos Domingos, por marcação telefónica. Pode ser contactada através do telefone 964410944 ou do e-mail [email protected]