Junta de Freguesia de Monsanto em Alcanena atribui cabaz bebé a partir de 1 de Janeiro

São 250 euros em produtos que se juntam ao cabaz bebé municipal de 500 euros

A Junta de Freguesia de Monsanto, no concelho de Alcanena, vai atribuir a partir do dia 1 de Janeiro de 2018 um cabaz bebé no valor de 250 euros, com roupa, calçado, brinquedos e artigos básicos de higiene, para recém-nascidos registados como naturais da mesma.

Este apoio à natalidade foi aprovado no mês de Dezembro pelo executivo da Junta de Freguesia e visa incentivar a natalidade e a fixação dos jovens casais.

De realçar que na prática, dado que existe em vigor desde 1 de Janeiro de 2016 a atribuição do cabaz “Bebé Feliz” pela Câmara Municipal de Alcanena, uma criança que seja natural da freguesia de Monsanto, passa a receber um cabaz com um valor total de 750 euros (500 euros Cabaz Bebé Feliz atribuído pela Câmara + 250 euros do cabaz bebé atribuído pela freguesia de Monsanto).

Têm legitimidade para procurar o Cabaz Bebé os casais casados ou em união de facto, ou pessoas singulares com a guarda da criança que residam na freguesia de Monsanto. O pedido é feito na Junta de Freguesia de Monsanto, presencialmente ou via e-mail ([email protected]), podendo ser efectuado até 60 dias antes da data prevista do parto, ou até 60 dias após o nascimento da criança.

Após concretizado o pedido (são necessários vários documentos, como um comprovativo de residência e tutela da criança). Este terá resposta num prazo de 15 dias. O cabaz será entregue no espaço de 60 dias.