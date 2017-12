Loja do Cidadão de Santarém com 170 mil atendimentos num ano

Espaço foi inaugurado a 19 de Dezembro de 2016

A Loja do Cidadão de Santarém efectuou aproximadamente 170 mil atendimentos ao público desde que foi inaugurada em 19 de Dezembro de 2016, registando uma média diária de 683 atendimentos, distribuídos pelas sete entidades alis instaladas.

Situada no edifício do antigo matadouro municipal, a Loja do Cidadão de Santarém foi a primeira no país a acolher exposições e é a primeira a ter um Espaço Cultura. Até agora, já acolheu duas exposições: “Desta Canção que Apeteço – Obra discográfica de José Afonso”, em Maio; e “141 anos do Museu Municipal de Santarém”, integrada nas Jornadas Europeias do Património 2017, que teve como objectivo, relançar o Museu Municipal de Santarém.

Para além de serviços da Câmara de Santarém, a Loja do Cidadão alberga a Repartição de Finanças da Cidade, balcões das Águas de Santarém e da Tagusgás, da AT – Autoridade Tributária, da Galp e da AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

A Loja dispõe ainda do Espaço Cidadão - posto de atendimento do tipo balcão único que agrega a prestação de vários serviços de diferentes entidades do Estado.