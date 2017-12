Soluções de eficiência energética já estão a ser instaladas nas empresas

Quarenta e quatro empresas aderiram ao PPEC Ribatejo, dinamizado pela Nersant.

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém já iniciou a instalação das primeiras soluções de eficiência energética em empresas da região. O projecto conta com financiamento de 80 por cento (%).

Este projecto, denominado PPEC Ribatejo, tem por base a instalação de equipamento com um nível de eficiência superior para o aquecimento de águas através de bombas de calor e a instalação de sistemas de iluminação eficiente, nomeadamente, novas lâmpadas de alto rendimento, com financiamento a 80% para as empresas.

A Nersant iniciou a instalação da solução de eficiência energética na empresa Divinis, tendo a associação instalado nessa empresa, ao abrigo do PPEC e lâmpadas led de alto rendimento - iluminação tubular LED T8.

As equipas técnicas vão continuar as instalações de LED e Bombas de Calor com colector híbrido nas 44 empresas aderentes, entre as quais Zêzerovo, Cabena, Festivo Começo, Porto Alto Rações, J.J.M. Esperança, RTR, Alcurte, Arrozeiras Mundiarroz, Insuflar, e Leais & Oliveira.

De referir que as empresas aderentes ao PPEC Ribatejo - Promover a Eficiência no Consumo Energético das Empresas do Ribatejo, poderão beneficiar de um apoio a fundo perdido de 80 por cento para instalação de equipamento com um nível de eficiência superior para o aquecimento de águas sanitárias - bomba de calor com coletor híbrido e/ou para a instalação de sistemas de iluminação eficiente, nomeadamente, novas lâmpadas de alto rendimento - iluminação tubular LED T8.

Neste momento ainda é possível às empresas interessadas aderir ao projecto para a instalação de bomba de calor com coletor híbrido, para aquecimento de águas sanitárias, sendo para isso necessário ter CAE enquadrável - setor agrícola e industrial - CAE’ s enquadrados entre a divisão 01 a 35.