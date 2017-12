Na escuridão da noite

Várias paragens de autocarro no concelho de Vila Franca de Xira, especialmente as que se encontram em lugares remotos ou nas entradas e saídas das principais cidades, encontram-se degradadas e totalmente às escuras. O alerta foi deixado esta semana pelo vereador do Bloco de Esquerda, Carlos Patrão, que lamentou a falta de manutenção e exigiu um reforço de iluminação nestas estruturas. O presidente da câmara, Alberto Mesquita, explica que muito tem sido feito na reparação e melhoramento destas estruturas mas admite que ainda há caminho a percorrer. Com um território tão vasto, notou, é difícil conseguir dar resposta a todas as exigências. Um dos casos relatados pelo Bloco acontece na entrada norte do concelho de Vila Franca de Xira, na paragem de Povos, entre a rotunda do Hospital e a rotunda de acesso à auto-estrada do norte. O local está mergulhado na escuridão completa e especialmente agora no inverno, em que anoitece mais cedo, apanhar o autocarro é uma proposta desafiante. Conseguir que os motoristas vejam que está alguém na paragem à espera de ser apanhado não é fácil. Pelo andar da situação um destes dias só com fogo de artifício os passageiros conseguirão fazer sinal aos motoristas para não ficarem apeados...