As tolerâncias de ponto são...intoleráveis

Há pessoas que se irritam quando eu digo que há portugueses de primeira que são os funcionários públicos e portugueses de segunda que são os que trabalham no sector privado. No entanto este Natal lá tivemos mais um exemplo. Os trabalhadores do sector privado, como eu, gozaram o feriado de Natal, Já os trabalhadores do sector público, tiveram um feriado de dois dias porque lhes foi dado o dia a seguir ao Natal.

Estas situações são mais sentidas por pessoas como eu porque os funcionários públicos são pagos com o dinheiro que o Estado nos esmifra, quer em impostos directos e indirectos, quer em taxas e taxinhas. E já agora declaro que não tenho nada contra os funcionários públicos e até tenho alguns na família. Sou é contra a desigualdade entre portugueses..

Joaquim Enésio