Quem me dera uma rádio com cem por cento de música portuguesa

Com o novo ano a entrar eu volto a desejar que exista em Portugal uma rádio que só passe música portuguesa como acontece em qualquer outro país que não seja tão colonizado culturalmente como o nosso.

Sei inglês e sei francês mas sou português e quero ouvir artistas a cantar em português.

Não me importa se a rádio tiver sede em Lisboa ou noutro lado qualquer mas quero música portuguesa. Sei que a posso seleccionar e ouvir, seja em casa ou no carro mas quero ouvi-la na rádio e na televisão e aí não são apenas os cantores mais popularuchos mas todos. Temos suficiente para uma rádio Portugal e se a rádio for bem promovida e ganhar dimensão, vamos ter muito mais.

Não sou nacionalista. Aceito centenas ou milhares de rádios de música de outros países mas quero uma rádio com música portuguesa, diversificada. Só uma, basta-me. Porque é que em Espanha, Franca, Itália, Alemanha, Polónia, oiço rádios que passam artistas que cantam nas línguas oficiais daqueles países e aqui não, com raríssimas excepções, como é o caso da Antena 1?

Joel Tiago Mendes Catarino