A tertúlia Amigos do Muro

A tertúlia Amigos do Muro, de Vila Franca de Xira, recebeu em festa o cavaleiro Luís Rouxinol, que é um dos novos padrinhos daquela casa. Os membros do núcleo duro da tertúlia aproveitaram a ocasião para celebrar com o cavaleiro os 30 anos da sua alternativa, tirada, recorde-se, a 10 de Junho de 1987 na monumental Celestino Graça em Santarém.