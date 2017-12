Chamar a atenção para os valores mais profundos da época

Chamar a atenção para os valores mais profundos da época – a paz e a solidariedade, a união, a partilha e a amizade – foi o propósito que uniu várias gerações no Desfile da Paz que percorreu as ruas do Cartaxo nesta quadra festiva. No final do desfile a Praça 15 de Dezembro transformou-se num palco para algumas centenas de crianças entoarem cânticos de Natal bem conhecidos e algumas canções compostas pelas próprias.