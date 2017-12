Miguel Relvas, o ex-governante

Miguel Relvas, o ex-governante que agora anda longe das luzes da ribalta e da política, era por alturas do ano de 2003 secretário de Estado da Administração Local, e foi a Calvinos lançar a primeira pedra da casa mortuária e salas de catequese. Era Natal e Miguel Relvas levou um saco cheio de prendas que as pessoas da pequena localidade do concelho de Tomar lhe ofereceram.