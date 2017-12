Alpiarça mantém taxas de derrama em 2018

A Câmara de Alpiarça vai manter as taxas de derrama em 2018. As empresas instaladas no concelho com um volume de negócios até 150 mil euros continuam a pagar um por cento sobre os lucros e as que estão acima deste valor pagam 1,5 por cento de derrama. A autarquia vai ainda isentar deste imposto municipal, durante dois anos, as empresas que fixem a sua sede social no concelho durante o ano de 2018 e que criem e mantenham, durante esse período, três ou mais postos de trabalho. Em relação à taxa de participação variável no IRS vai manter-se em cinco por cento.