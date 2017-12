Barquinha com IMI reduzido e isenção de derrama

A Câmara de Vila Nova da Barquinha fixou a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,32% sobre prédios urbanos avaliados (intervalo de fixação entre 0,3 % e 0,45 %) e aprovou ainda uma redução para agregados familiares com dependentes, de 20, 40 e 70 euros, conforme o número de dependentes a seu cargo.

Para além de majorar para o triplo as taxas sobre prédios urbanos devolutos e em 30% as taxas sobre os prédios urbanos degradados cuja vistoria técnica o confirme e que, após notificação, não tenham sido realizadas obras pelo proprietário, a autarquia manteve a isenção da derrama a aplicar às empresas, fixadas no concelho de Vila Nova da Barquinha.