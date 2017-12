Câmara da Chamusca aprova orçamento de 11,6 milhões de euros

A Câmara Municipal da Chamusca aprovou o orçamento para 2018 no valor de 11,6 milhões de euros, dando prioridade ao aproveitamento de fundos comunitários. Paulo Queimado (PS) disse que o orçamento representa uma redução de cerca de 2,4 milhões de euros em relação ao de 2017, que acabou por ser revisto em baixa por ter sido elaborado contando com a aprovação de fundos comunitários e com a obra do centro de saúde, que a Administração Regional de Saúde assumiu.

Em 2018 serão concluídas obras como o centro escolar e a remodelação do mercado municipal, que estão já a decorrer, e será substituída a iluminação pública, um investimento de um milhão de euros para colocação de luminárias ‘led’.

Paulo Queimado disse que o Plano Estratégico de Reabilitação Urbana, elaborado há quatro anos, estava já “desadequado”, pelo que o município optou por o “reestruturar”, apostando na regeneração urbana e na criação de um eixo no centro da vila, que irá promover a mobilidade.

Um “forte investimento” na educação - com a oferta de manuais em todos os anos da escolaridade obrigatória, um modelo de actividades de enriquecimento curricular centrado em projetos e a expansão dos Laboratórios de Actividades de Inovação e Criatividade -, no reforço dos diques do Tejo e em projectos turísticos acessíveis no Arripiado, com a construção de circuitos cicláveis e pedestres, são outras apostas inscritas no orçamento.

O orçamento foi aprovado com os votos favoráveis da maioria socialista e a abstenção dos vereadores da CDU e do PSD.