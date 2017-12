Câmara de Constância aumenta quadro de pessoal para 2018

O mapa de pessoal da Câmara Municipal de Constância, aprovado na reunião descentralizada na Casa do Povo de Montalvo, no dia 21 de Dezembro, contempla um reforço de 16 trabalhadores. Este aumento de pessoal tem um custo previsto a rondar os 150 mil euros para 2018. No total, as despesas com pessoal aumentam cerca de 300 mil euros em relação a 2017 devido não só a novas contratações, mas também à progressão nas carreiras, ao aumento do salário mínimo nacional, e ao facto de os funcionários não serem avaliados desde 2012.

Para compensar o aumento da despesa com pessoal, foi assumido pela maioria socialista o compromisso de reduzir a despesa em cerca de cinco por cento. Esta redução aplica-se na aquisição de bens e serviços em 2018, apostando-se mais nos concursos públicos e menos nos ajustes directos.

Os 16 novos lugares previstos são: um assistente operacional para a protecção civil e segurança, um técnico superior para o departamento de contabilidade, um assistente operacional para o aprovisionamento, um técnico de informática, um licenciado em arquitetura (Câmara só tem uma arquiteta), um coordenador técnico para o sector da fiscalização de empreitadas e obras por administração directa e um fiscal municipal. Estão ainda contemplados sete lugares para limpeza urbana, um assistente operacional para serviço de acção social, saúde e ensino e um licenciado em biologia para acompanhar as visitas no Borboletário Tropical, no Parque Ambiental de Santa Margarida.

Esta proposta carece ainda de aprovação na assembleia municipal, que tem uma sessão marcada para dia 29.