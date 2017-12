Câmara quer potenciar encosta do castelo de Abrantes

Autarquia está a negociar aquisição de terrenos para os arborizar e criar circuitos pedonais.

A Câmara de Abrantes aprovou a compra de mais um terreno na encosta do castelo da cidade, no valor de cerca de 15 mil euros, para avançar com um projecto de arborização que visa a sustentabilidade das barreiras e que prevê também a construção de circuitos pedonais.

O município quer adquirir todos os terrenos da encosta do castelo, para avançar com um projecto de reflorestação paisagística daquela zona que prevê a contenção de taludes, a criação de circuitos pedonais para o aproveitamento turístico, desportivo e de lazer, como referiu a presidente Maria do Céu Albuquerque (PS).

Durante a última reunião de executivo, o vereador João Gomes (PS) mostrou, através de um mapa, quais os terrenos já adquiridos pelo município, os que estão em fase de negociação, as propostas já aceites mas sem escritura pública realizada e outros cujos proprietários ainda não foram encontrados por falta de regularização de herança. Há também algumas parcelas sem acordo até ao momento pois, na opinião da autarquia, os proprietários pedem um valor exagerado pelos terrenos.

Maria do Céu Albuquerque disse que pretende chegar a acordo com os proprietários, mas se tal não for possível vai “avançar para a expropriação dos terrenos por interesse público”, tal como prevê a lei.