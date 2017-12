Chumbada instalação de suinicultura junto ao paul do Boquilobo

O executivo camarário de Torres Novas chumbou, por unanimidade, a instalação de uma suinicultura de grandes dimensões junto à Reserva Natural do Paul do Boquilobo.

O assunto da suinicultura e de todo o processo relativo a uma possível suspensão do Plano Director Municipal (PDM) já tinha sido abordado numa reunião camarária anterior. Na altura, a vereadora do Bloco de Esquerda, Helena Pinto, manifestou a sua posição contra o projecto, dada a proximidade do empreendimento com a reserva natural, lembrando os problemas de poluição já existentes no concelho que afectam a ribeira da Boa Água e o rio Almonda. Na altura, o executivo de maioria socialista remeteu para data posterior avaliação mais detalhada do assunto, antes de tomar uma decisão definitiva.

Na reunião de câmara de 12 de Dezembro, o vereador Luís Silva (PS) leu uma declaração sobre o tema, referindo que após análise, o executivo considerou que a situação não era favorável à criação de emprego, pelo que ia ser reprovado. Helena Pinto aplaudiu a decisão, mas lembrou que esta posição podia ter sido tomada anteriormente. Todo o executivo votou contra a instalação da suinicultura.