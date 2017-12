Detido por furtos em estabelecimentos de Fátima

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A GNR deteve um homem de 31 anos por suspeita de furtos em estabelecimentos comerciais na cidade de Fátima. A Guarda foi alertada para o furto num espaço de venda de artigos religiosos, através do arrombamento da porta. Os militares fizeram várias diligências no local e detectaram o suspeito, que tinha na sua posse 725 euros e moedas alusivas a cerimónias religiosas, “acabadas de ser furtadas no estabelecimento”, refere o comando territorial de Santarém. O dinheiro foi apreendido e devolvido ao proprietário e o suspeito foi constituído arguido.