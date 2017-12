Explosão de foguetes dentro de viatura não parou festas do Espinheiro

Acidente que não causou feridos provocou danos em viaturas e casas

Uma viatura com material pirotécnico, propriedade de António Martins, do Bombarral, explodiu na manhã de dia 25 de Dezembro, em Espinheiro, concelho de Alcanena. Uma pessoa ficou em estado de choque por ver o seu carro, que estava estacionado no local, ficar quase destruído. Os artefactos destinavam-se à festa em honra de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da aldeia, e o acidente ocorreu momentos antes da montagem do fogo preso. A explosão provocou ainda alguns danos em habitações.

O fogo preso, no dia de Natal, é um dos pontos altos das festividades, mas apesar do acidente as festas continuaram. Patrícia Fallen, uma moradora, contou a

O MIRANTE que ouviu o barulho de rebentamento de foguetes, mas não valorizou por ser festa. Só mais tarde, quando saiu à rua é que se apercebeu que algo de errado se passava. “Não houve mortos nem feridos, por isso a festa, que une a população tem de continuar”. A comissão de festas garante ter seguro e a empresa de pirotecnia contratada também tem seguro. Depois de apuradas as causas da explosão, e contabilizados os danos, os seguros vão ser accionados.

Eduardo Ferreira e Manuel Soares, habitantes de Espinheiro, contaram a

O MIRANTE que a carrinha com o material pirotécnico, que ficou totalmente destruída, chegou por volta das 9h00 da manhã e estacionou atrás da igreja. Os elementos da empresa de pirotecnia foram entretanto comer e recolher a chave da casa onde iriam dormir nessa noite, depois de lançarem o fogo-de-artifício preso, no cabeço do Vale da Massa.

O segundo comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, António Ferreira, disse a O MIRANTE que foram chamados ao local cerca da 9h30, tendo extinguido o incêndio em cerca de 15 minutos, com recurso a espuma. Referiu ainda que uma casa antiga ardeu parcialmente e outras habitações ficaram com algumas rachas, devido ao impacto da explosão. As causas do acidente ainda não são conhecidas. A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar o ocorrido.