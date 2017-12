Farmácia de Almeirim sorteada para abrir posto móvel em Muge

A farmácia Barreto do Carmo de Almeirim foi a sorteada para instalar um posto farmacêutico móvel em Muge, concelho de Salvaterra de Magos. O sorteio decorreu, pelas 11h00, na sede da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), em Lisboa. A farmácia candidata tem agora 60 dias úteis para solicitar a vistoria técnica com vista à abertura do posto.

O proprietário da farmácia vencedora, Pedro Correia de Oliveira, comprometeu-se a abrir o posto farmacêutico todos os dias da semana, num espaço junto à Estrada Nacional 118, desde que a população da freguesia venha a optar pela regular utilização deste equipamento.

Recorde-se que a 15 de Dezembro

O MIRANTE noticiava que havia 15 farmácias interessadas em abrir posto móvel em Muge. Na lista dos candidatos interessados incluía-se a farmácia Carvalho (Salvaterra de Magos), a farmácia Nova (Samora Correia), a farmácia União (Marinhais), a farmácia Higiene (Benfica do Ribatejo), a farmácia Mendes (Samora Correia), a farmácia Central do Cartaxo, (Cartaxo), a farmácia Correia dos Santos (Cartaxo), a farmácia Glória do Ribatejo (Glória do Ribatejo), a farmácia da Aldeia (Branca, freguesia de Coruche), a farmácia Higiene (Coruche), a farmácia Correia de Oliveira (Almeirim), a farmácia Miguens (Benavente), a farmácia Mendonça (Almeirim), a farmácia Serranho (Póvoa da Isenta) e a farmácia Barreto do Carmo (Almeirim).