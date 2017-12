Ferido grave em colisão de ligeiro com pesado de mercadorias

Uma pessoa ficou ferida com gravidade devido à colisão do veículo que conduzia contra um camião de mercadorias que circulava vazio em Monte da Barca, no concelho de Coruche, disse à Lusa fonte da Protecção Civil. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a colisão deu-se cerca das 9h21 de 14 de Dezembro, tendo o ferido grave sido transportado para o Hospital Distrital de Santarém e o condutor do camião assistido no local.

Para esta ocorrência foram mobilizados um total de 16 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Coruche, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.