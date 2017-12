Guiões pictográficos nos museus de Vila Franca de Xira

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através do museu municipal, está a disponibilizar para consulta e download oito guiões pictográficos, de forma a facilitar aos técnicos de associações e professores com turmas que integram alunos com necessidades educativas especiais, a preparação de visitas guiadas. Nos vários espaços museológicos estes guiões estão disponíveis em formato brochura, para ajudar os visitantes com deficiência intelectual a interpretar as exposições. Os guiões pretendem também auxiliar os visitantes que estejam a aprender uma segunda língua, tenham dificuldades de memória, demência ou outra lesão cerebral, dislexia, disartria ou dificuldades espaciais/temporais e organizacionais e deficiências auditivas. Os guias estão também aptos a auxiliar quem é autista. Os guiões estão disponíveis para o Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Barco Varino “Liberdade”, Núcleo Museológico “A Póvoa e o Rio” (Póvoa de Santa Iria) e Centro de Estudos Arqueológicos das Cachoeiras. Podem ser consultados ou descarregados na internet em https://www.cm-vfxira.pt/frontoffice/pages/1350?news_id=3623#.