Moção para estacionamento gratuito junto a hospital

Os eleitos da Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira exigem a criação, com a maior celeridade possível, de estacionamento gratuito junto ao hospital da cidade, que sirva como alternativa ao estacionamento pago daquele edifício. Numa moção apresentada pelo Bloco de Esquerda e aprovada por maioria com a abstenção da coligação Mais (liderada pelo PSD), os eleitos consideram que a falta de alternativas ao estacionamento pago no hospital – para utentes e trabalhadores da unidade - tem gerado estacionamento abusivo no bairro de Povos e nos acessos ao hospital, que colocam em causa a capacidade de circulação dos veículos de emergência. O município, já O MIRANTE tinha noticiado, está em conversações com o centro equestre da cidade com vista à criação de um parque gratuito num terreno próximo do hospital.