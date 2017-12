Orçamento sobe em Vila Nova da Barquinha a pensar nos fundos comunitários

Aumento reflecte previsão de investimento em obras comparticipadas pela União Europeia.

A Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha aprovou por maioria as grandes opções do plano (GOP) e o orçamento para 2018, no valor de 14,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 10,2% em relação a 2017.

“Vai ser um ano de muita obra com financiamento comunitário”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire (PS), referindo que o aumento do orçamento em cerca de 1,5 milhões de euros se justifica, “essencialmente, pelo progresso de alguns projectos cofinanciados, no quadro comunitário 2020, que só em 2018 vão avançar”.

O autarca destaca os investimentos nas áreas do turismo, nomeadamente na envolvência do castelo de Almourol, na vertente empresarial, com a criação de um ninho de empresas, na educação e na criação de um jardim de infância na sede do concelho, a eficiência energética e o saneamento básico na zona norte de Praia do Ribatejo.

Considerado “projecto com relevância para o sector económico”, o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios será sustentado na íntegra por comparticipação nacional, assim como a limpeza de terrenos e faixas de protecção.

Outra prioridade é a beneficiação de estradas e arruamentos do concelho, com a requalificação de zonas urbanas e a reabilitação do Cais d’el Rei e é também aposta do município a criação de uma ciclovia, assim como a reabilitação da estrada municipal EM 541, se existirem fundos comunitários para o seu cofinanciamento.

Na área do turismo, o destaque vai para o Centro de Interpretação Templário de Almourol, que vai funcionar em parte do edifício do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, com o objetivo de agregar informação sobre Castelo de Almourol e o tema Ordem do Templo e do projeto Centro de Apoio a Peregrinos. Na câmara, a vereadora Cláudia Ferreira, do PSD-CDS, optou pela abstenção, tal como os seus três colegas da bancada na Assembleia Municipal. Neste órgão a CDU (2) também se absteve.