Posto de saúde de Alcaravela reabre em Janeiro ao fim de oito anos

O posto de saúde de Alcaravela, no concelho de Sardoal, vai reabrir portas por decisão do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, ao fim de oito anos encerrado.

O presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges, disse a

O MIRANTE que há muitos anos que o Sardoal não tinha uma situação tão estável, em termos de serviços públicos de saúde, como aquela que apresenta actualmente. Temos três médicos no Centro de Saúde de Sardoal, o que nos permite ir um pouco mais longe, com a reabertura do posto de saúde de Alcaravela”.

“Temos realizado algumas reuniões com o Dr. Novais Tavares (coordenador da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Abrantes, Sardoal e Constância) e com Sofia Theriaga (directora executiva do ACES do Médio Tejo) e aquilo que foi decidido é que vai ser reaberto o posto de saúde de Alcaravela, em Janeiro”, garantiu Miguel Borges.