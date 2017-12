Programa de educação ambiental envolve 23 mil pessoas

O Programa de Educação Ambiental “PREDAMB”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, envolve este ano lectivo cerca de 23 mil participantes, o que representa um aumento de 46 por cento face ao ano passado. Os números foram avançados esta semana, em comunicado, pelo município.

Com projectos assentes nas temáticas dos resíduos urbanos, sustentabilidade ambiental, projecto “Aprender nas Quintas” e a celebração de datas de relevo para as questões ambientais, as acções pedagógicas e de sensibilização foram desenvolvidas nas escolas do concelho, quintas municipais e diversos espaços públicos do concelho. O programa envolve alunos do pré-escolar ao ensino secundário, utentes de lares e centros de dia.

Na área dos resíduos urbanos, a oitava edição do projecto “Brigada do Amarelo” envolveu 37 escolas que permitiram a recolha de 44 toneladas de resíduos. Diz a câmara que foram também estabelecidas parcerias com outras entidades, tais como os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira e o EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves, que “enriqueceram de forma muito significativa a oferta de actividades”.